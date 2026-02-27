C’était la banlieue en 1970 : un monde en profonde mutation Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Conférence : C’était la banlieue en 1970 : un monde en profonde mutation

À Paris comme en banlieues, les années 1970 sont marquées par trois bouleversements majeurs : la refonte des institutions politiques locales, la fin de l’âge d’or des villes industrielles et le début de la désagrégation de Paris rouge et de la banlieue rouge. Au cours de cette période, les dernières pages de l’histoire du Grand Paris se tournent au moment où la « crise des banlieues » commence à défrayer la chronique.

Dans le cadre du cycle de conférences autour de l’exposition C’était Paris en 1970, nous accueillons Emmanuel Bellanger, directeur de recherches au CNRS.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

