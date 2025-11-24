C’était mieux demain Salle de cinéma (médiathèque) Salins-les-Bains

C’était mieux demain

Salle de cinéma (médiathèque) 8bis Rue de la République Salins-les-Bains

2025-11-24 14:30:00

L’Ecran mobile de Bourgogne-Franche-Comté

et La Cabiotte, vous proposent

C’ÉTAIT MIEUX DEMAIN

De Vinciane Millereau

Avec Elsa Zylberstein, Didier Bourdon,

Mathilde Le Borgne

Comédie France, Belgique 1h43

Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel, et leurs deux enfants, coulent des jours heureux dans l’insouciance des années 1950. Soudainement propulsés en 2025, le couple découvre un monde moderne à l’opposé de celui qu’ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l’ombre de l’époux, c’est une révolution. Mais, pour Michel, qui voit ses privilèges d’Homme voler en éclat, c’est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d’antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos.

Écran Mobile est un réseau de cinéma itinérant mutualiste de 24 lieux de diffusion en Franche-Comté. Art et Essai et labellisé

Jeune Public et Patrimoine & Répertoire, Écran Mobile propose un cinéma de qualité ouvert à tous. Il assure une diffusion auprès des territoires et des publics éloignés de l’offre traditionnelle et l’accompagne par des actions d’éducation à l’image et de médiation entre les œuvres et leurs publics.

Pour cela, le réseau Écran Mobile s’appuie sur des relais locaux (associations, collectivités locales, établissements scolaires…) dans chaque commune partenaire pour porter ce projet.

Écran Mobile est un service du secteur culturel de la Ligue de l’enseignement de Bourgogne Franche-Comté. .

Salle de cinéma (médiathèque) 8bis Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 48 ecranmobile@laliguebfc.org

