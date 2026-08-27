Cézanne et nous Grand Palais Paris

Informations pratiques

À la fin des années 1880, alors qu’il ne cherche plus à exposer, artistes et collectionneurs découvrent l’œuvre de Cezanne dans la boutique du père Tanguy. Ils y trouvent une radicalité formelle qui les conforte dans leurs recherches d’un art « pur », déjà engagé sur la voie de l’abstraction.

Par la suite, Cezanne accède progressivement à la reconnaissance et la réception de son œuvre devient foisonnante. Des premières expositions monographiques organisées par le marchand d’art Ambroise Vollard aux grandes manifestations muséales et internationales, ainsi que les premières grandes expositions posthumes comme le Salon d’automne en 1907, il s’impose comme une figure majeure de la modernité.

Son œuvre devient un point de référence pour les avant-gardes du 20e siècle, qui interrogent le rapport entre peinture et réalité et trouvent dans l’idée selon laquelle « l’art est une harmonie parallèle à la nature », un outil de réflexion essentiel.

À partir de Cezanne, le triomphe de l’art moderne et celui du formalisme, ou la réduction de la peinture à ses éléments fondamentaux de composition, ne cessent d’être travaillés ou dépassés. Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Joan Mitchell, Bridget Riley, Peter Doig… De l’abstraction lyrique à l’abstraction géométrique, en passant par la peinture « hard edge », Cezanne demeure une référence constante, parfois revendiquée, parfois réinterprétée, toujours discutée. À l’heure du post-modernisme, son statut de « père de l’art moderne » continue d’être interrogé.

Cezanne et nous est la première exposition à raconter simultanément cette double histoire : celle de son influence fondamentale et celle, à contre-courant, des artistes qui se sont revendiqués de lui. L’exposition met en lumière une histoire complexe et plurielle, faite d’appropriations, de filiations et de tensions esthétiques. Elle invite à regarder Cezanne à travers les regards successifs qu’il a suscités, jusqu’à notre regard contemporain.

Exposition coproduite par le GrandPalaisRmn, le Centre Pompidou et l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing

Une exposition inédite consacrée à Paul Cezanne (1839-1906) et à son héritage artistique. De Paul Gauguin à Henri Matisse, Pablo Picasso, Piet Mondrian, Joan Mitchell, Bridget Riley et Peter Doig, près de 180 œuvres retracent la manière dont son travail a été découvert, interprété et transformé, de la fin du 19e siècle à aujourd’hui.

Du mercredi 23 septembre 2026 au dimanche 17 janvier 2027 :

vendredi

de 10h00 à 22h00

mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h30

payant

De 0 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T13:00:00+02:00

fin : 2027-01-17T20:30:00+01:00

Date(s) : 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Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

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