Chablis insolite: vestiges de la guerre de Cent Ans, Office de tourisme de Chablis, Chablis
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Chablis · Chablis
Informations pratiques
Chablis insolite: vestiges de la guerre de Cent Ans 19 et 20 septembre Office de tourisme de Chablis Yonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La célèbre guerre de Cent Ans (XVe siecle) a laissé à Chablis de nombreux vestiges: porte fortifiée, sections du rempart, poterne. Cette balade patrimoniale vous fera découvrir un Chablis insolite §
Office de tourisme de Chablis 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 80 80 parking sur place.
La célèbre guerre de Cent Ans (XVe siecle) a laissé à Chablis de nombreux vestiges: porte fortifiée, sections du rempart, poterne. Cette balade patrimoniale vous fera découvrir un Chablis insolite
©Patrice Wahlen
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