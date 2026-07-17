Chablis insolite: vestiges de la guerre de Cent Ans, Office de tourisme de Chablis, Chablis

Informations pratiques

Chablis insolite: vestiges de la guerre de Cent Ans 19 et 20 septembre Office de tourisme de Chablis Yonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La célèbre guerre de Cent Ans (XVe siecle) a laissé à Chablis de nombreux vestiges: porte fortifiée, sections du rempart, poterne. Cette balade patrimoniale vous fera découvrir un Chablis insolite §

Office de tourisme de Chablis 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 80 80 parking sur place.

La célèbre guerre de Cent Ans (XVe siecle) a laissé à Chablis de nombreux vestiges: porte fortifiée, sections du rempart, poterne. Cette balade patrimoniale vous fera découvrir un Chablis insolite

©Patrice Wahlen