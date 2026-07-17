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Chablis insolite: vestiges de la guerre de Cent Ans, Office de tourisme de Chablis, Chablis

samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme de Chablis · Chablis

Chablis insolite: vestiges de la guerre de Cent Ans, Office de tourisme de Chablis, Chablis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme de Chablis
Adresse
1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Tarif
Gratuit

Chablis insolite: vestiges de la guerre de Cent Ans 19 et 20 septembre Office de tourisme de Chablis Yonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La célèbre guerre de Cent Ans (XVe siecle) a laissé à Chablis de nombreux vestiges: porte fortifiée, sections du rempart, poterne. Cette balade patrimoniale vous fera découvrir un Chablis insolite §

Office de tourisme de Chablis 1 rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 89800 Chablis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 42 80 80 parking sur place.
La célèbre guerre de Cent Ans (XVe siecle) a laissé à Chablis de nombreux vestiges: porte fortifiée, sections du rempart, poterne. Cette balade patrimoniale vous fera découvrir un Chablis insolite

©Patrice Wahlen

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