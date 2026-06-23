Garçon la Note ! Jewly Cité des Climats et Vins Chablis jeudi 27 août 2026.

Chablis

Garçon la Note ! Jewly

Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez découvrir Jewly et son univers Rock à l’occasion du festival Garçon la Note ! à la Cité des Climats et Vins de Chablis. .

Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : Garçon la Note ! Jewly

L’événement Garçon la Note ! Jewly Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Auxerrois