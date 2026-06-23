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Garçon la Note ! Jewly Cité des Climats et Vins Chablis

Garçon la Note ! Jewly Cité des Climats et Vins Chablis jeudi 27 août 2026.

Lieu
Cité des Climats et Vins
Adresse
1B Rue de Chichée
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Chablis

Garçon la Note ! Jewly

Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 22:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Venez découvrir Jewly et son univers Rock à l’occasion du festival Garçon la Note ! à la Cité des Climats et Vins de Chablis.   .

Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80 

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English : Garçon la Note ! Jewly

L’événement Garçon la Note ! Jewly Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Auxerrois

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