Garçon la Note ! Jewly Cité des Climats et Vins Chablis
Garçon la Note ! Jewly Cité des Climats et Vins Chablis jeudi 27 août 2026.
Chablis
Garçon la Note ! Jewly
Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 22:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Venez découvrir Jewly et son univers Rock à l’occasion du festival Garçon la Note ! à la Cité des Climats et Vins de Chablis. .
Cité des Climats et Vins 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
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English : Garçon la Note ! Jewly
L’événement Garçon la Note ! Jewly Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Auxerrois
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