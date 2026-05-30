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AGENDA · Chablis

Chablis Soirée Cuisine du Monde Scandinavie Cité Climats Vins Chablis

samedi 26 septembre 2026 · Cité Climats Vins · Chablis

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cité Climats Vins
Adresse
1B Rue de Chichée
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Tarif
Autres Tarifs

Chablis

Chablis Soirée Cuisine du Monde Scandinavie

Cité Climats Vins 1B Rue de Chichée Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

La Cité des Vins de Chablis vous invite à une soirée Cuisine du Monde spéciale Scandinavie, le 26 septembre 2026, à partir de 19h. Venez découvrir les saveurs nordiques à travers une restauration inspirée des traditions scandinaves, accompagnée d’une sélection de vins soigneusement choisis pour sublimer chaque dégustation. Une soirée gourmande et conviviale à partager !   .

Cité Climats Vins 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Chablis Soirée Cuisine du Monde Scandinavie

L’événement Chablis Soirée Cuisine du Monde Scandinavie Chablis a été mis à jour le 2026-07-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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