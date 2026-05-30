Chablis Soirée Cuisine du Monde Scandinavie Cité Climats Vins Chablis

Informations pratiques

Chablis

Chablis Soirée Cuisine du Monde Scandinavie

Cité Climats Vins 1B Rue de Chichée Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La Cité des Vins de Chablis vous invite à une soirée Cuisine du Monde spéciale Scandinavie, le 26 septembre 2026, à partir de 19h. Venez découvrir les saveurs nordiques à travers une restauration inspirée des traditions scandinaves, accompagnée d’une sélection de vins soigneusement choisis pour sublimer chaque dégustation. Une soirée gourmande et conviviale à partager ! .

Cité Climats Vins 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Chablis Soirée Cuisine du Monde Scandinavie

L’événement Chablis Soirée Cuisine du Monde Scandinavie Chablis a été mis à jour le 2026-07-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)