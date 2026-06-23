Garçon la Note ! Rétropico Brasserie Maddam Chablis jeudi 30 juillet 2026.

Chablis

Garçon la Note ! Rétropico

Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez découvrir Rétropico et son univers Fanfare Synth-Wave à l’occasion du festival Garçon la Note ! à la Brasserie Maddam de Chablis. .

Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : Garçon la Note ! Rétropico

L’événement Garçon la Note ! Rétropico Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)