Garçon la Note ! Rétropico Brasserie Maddam Chablis
Garçon la Note ! Rétropico Brasserie Maddam Chablis jeudi 30 juillet 2026.
Chablis
Garçon la Note ! Rétropico
Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez découvrir Rétropico et son univers Fanfare Synth-Wave à l’occasion du festival Garçon la Note ! à la Brasserie Maddam de Chablis. .
Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
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English : Garçon la Note ! Rétropico
L’événement Garçon la Note ! Rétropico Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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