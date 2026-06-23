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Garçon la Note ! Rétropico Brasserie Maddam Chablis

Garçon la Note ! Rétropico Brasserie Maddam Chablis jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Brasserie Maddam
Adresse
4 Rue des Vendanges
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Chablis

Garçon la Note ! Rétropico

Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Venez découvrir Rétropico et son univers Fanfare Synth-Wave à l’occasion du festival Garçon la Note ! à la Brasserie Maddam de Chablis.   .

Brasserie Maddam 4 Rue des Vendanges Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80 

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English : Garçon la Note ! Rétropico

L’événement Garçon la Note ! Rétropico Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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