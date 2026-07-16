Expo au caveau de La Chablisienne Caveau de La Chablisienne Chablis
samedi 1 août 2026 · Caveau de La Chablisienne · Chablis
Informations pratiques
Chablis
Expo au caveau de La Chablisienne
Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Durant tout le mois d’août, venez découvrir au caveau de La Chablisienne une exposition de peintures sur le thème de la nature. .
Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 89 98 caveau@chablisienne.fr
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English : Expo au caveau de La Chablisienne
L’événement Expo au caveau de La Chablisienne Chablis a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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