Expo au caveau de La Chablisienne Caveau de La Chablisienne Chablis

samedi 1 août 2026 · Caveau de La Chablisienne · Chablis

Informations pratiques

Chablis

Expo au caveau de La Chablisienne

Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-01

Durant tout le mois d’août, venez découvrir au caveau de La Chablisienne une exposition de peintures sur le thème de la nature. .

Caveau de La Chablisienne 8 Boulevard Pasteur Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 89 98 caveau@chablisienne.fr

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English : Expo au caveau de La Chablisienne

L’événement Expo au caveau de La Chablisienne Chablis a été mis à jour le 2026-07-16 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)