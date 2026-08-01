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Vide grenier Avenue des Enfants de Chablis Chablis

dimanche 16 août 2026 · Avenue des Enfants de Chablis · Chablis

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Avenue des Enfants de Chablis
Adresse
Au Pâtis
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Chablis

Vide grenier

Avenue des Enfants de Chablis Au Pâtis Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Vide grenier au Pâtis   .

Avenue des Enfants de Chablis Au Pâtis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 22 14 44 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Chablis a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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