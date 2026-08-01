AGENDA · Chablis
Vide grenier Avenue des Enfants de Chablis Chablis
dimanche 16 août 2026 · Avenue des Enfants de Chablis · Chablis
Informations pratiques
Chablis
Vide grenier
Avenue des Enfants de Chablis Au Pâtis Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Vide grenier au Pâtis .
Avenue des Enfants de Chablis Au Pâtis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 22 14 44
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Chablis a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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