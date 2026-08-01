Vide grenier Avenue des Enfants de Chablis Chablis

dimanche 16 août 2026 · Avenue des Enfants de Chablis · Chablis

Informations pratiques

Chablis

Vide grenier

Avenue des Enfants de Chablis Au Pâtis Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 06:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Vide grenier au Pâtis .

Avenue des Enfants de Chablis Au Pâtis Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 22 14 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Chablis a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois