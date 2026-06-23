Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette Hôtel de la Poste Chablis jeudi 13 août 2026.

Chablis

Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette

Hôtel de la Poste 24 Rue Auxerroise Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez découvrir Stéphanie Acquette et ses reprises de chanson française, pop internationale et compositions originales à l’occasion du festival Garçon la Note ! à l’Hôtel de la Poste de Chablis. .

Hôtel de la Poste 24 Rue Auxerroise Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

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English : Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette

L’événement Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois