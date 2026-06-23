Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette Hôtel de la Poste Chablis
Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette Hôtel de la Poste Chablis jeudi 13 août 2026.
Chablis
Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette
Hôtel de la Poste 24 Rue Auxerroise Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Venez découvrir Stéphanie Acquette et ses reprises de chanson française, pop internationale et compositions originales à l’occasion du festival Garçon la Note ! à l’Hôtel de la Poste de Chablis. .
Hôtel de la Poste 24 Rue Auxerroise Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette
L’événement Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
À voir aussi à Chablis (Yonne)
- A l’assaut des Grands Crus Chablis 9 juillet 2026
- Nuit magique chez Maddam Brasserie Maddam Chablis 10 juillet 2026
- Chablis en fête ! Rue du Cantarra Chablis 13 juillet 2026
- Les Belles Rencontres Domaine des Malandes Chablis 19 juillet 2026
- Salon les Belles Rencontres Domaine des Malandes Chablis 19 juillet 2026