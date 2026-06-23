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Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette Hôtel de la Poste Chablis

Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette Hôtel de la Poste Chablis jeudi 13 août 2026.

Lieu
Hôtel de la Poste
Adresse
24 Rue Auxerroise
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Chablis

Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette

Hôtel de la Poste 24 Rue Auxerroise Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Venez découvrir Stéphanie Acquette et ses reprises de chanson française, pop internationale et compositions originales à l’occasion du festival Garçon la Note ! à l’Hôtel de la Poste de Chablis.   .

Hôtel de la Poste 24 Rue Auxerroise Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80 

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English : Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette

L’événement Festival Garçon la Note ! Stéphanie Acquette Chablis a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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