AGENDA · Chablis
Marché nocturne d’artisanat et de terroirs Chablis
vendredi 7 août 2026 · Chablis
Informations pratiques
Chablis
Marché nocturne d’artisanat et de terroirs
Chablis Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Marché nocturne d’artisanat et de terroirs et apéro concert .
Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80
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English : Marché nocturne d’artisanat et de terroirs
L’événement Marché nocturne d’artisanat et de terroirs Chablis a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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