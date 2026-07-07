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AGENDA · Chablis

Marché nocturne d’artisanat et de terroirs Chablis

vendredi 7 août 2026 · Chablis

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Chablis

Marché nocturne d’artisanat et de terroirs

Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Marché nocturne d’artisanat et de terroirs et apéro concert   .

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80 

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English : Marché nocturne d’artisanat et de terroirs

L’événement Marché nocturne d’artisanat et de terroirs Chablis a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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