l’église collégiale de Chablis et sa flèche néogothique, Collégiale Saint-Martin, Chablis

Informations pratiques

l’église collégiale de Chablis et sa flèche néogothique 19 et 20 septembre Collégiale Saint-Martin Yonne

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Érigée par Émile Amé, collaborateur de Viollet-le-Duc, en 1852, la flèche de Chablis est un modèle original, précurseur des grandes flèches néogothiques, telle celle de N-D de Paris. Venez découvrir ce bijoux du patrimoine architectural !

Collégiale Saint-Martin 2 place du Regain, 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté La collégiale appartenait jusqu’en 1791 à une communauté de chanoines de Tours. Vers 1180-1200, l’édifice est reconstruit dans un style gothique primitif, sur le modèle de la cathédrale de Sens. Sur le tympan en pierre de la porte romane sont sculptés une croix fleurie, une colombe, un serpent et un agneau. Des fers à cheval sont cloués sur la porte par les fidèles invoquant la protection de Martin comme saint patron des chevaux. Parking sur place.

Erigée par Emile Amé, collaborateur de Viollet-le-Duc, en 1852, la flèche de Chablis est un modèle original, précurseur des grandes flèches néogothiques telle celle de N-D de Paris. Fortement elle en…

©Patrice Wahlen