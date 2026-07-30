Chacun pour un, deux pour tous Théâtre Jean Lurçat Aubusson
lundi 28 septembre 2026 · Théâtre Jean Lurçat · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
Chacun pour un, deux pour tous
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 19:30:00
fin : 2026-09-28 20:50:00
Date(s) :
2026-09-28
Cie Contexthéâtral THÉÂTRE CRÉATION
À partir de 15 ans
Création dans le cadre du festival Les Zébrures d’automne des Francophonies Des écritures à la scène Chacun pour un, deux pour tous est une pièce écrite par le camerounais Édouard Elvis Bvouma, inspirée d’un fait historique réel.
Portée par deux comédiens, cette fresque intime et politique mêle fiction et réalité dans une écriture polyphonique. Le spectacle explore les rapports entre mémoire, colonisation et résistance, en croisant les destins de deux hommes, deux cultures, deux
récits.
La mise en scène, épurée et inventive, repose sur un dispositif sobre où les acteurs naviguent entre narration et incarnation, jouant à reconstituer l’Histoire sous les yeux du public non sans un certain humour! .
Théâtre Jean Lurçat 16 Avenue des Lissiers Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
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English : Chacun pour un, deux pour tous
L’événement Chacun pour un, deux pour tous Aubusson a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Aubusson-Felletin
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