Chai Bordin Atelier dégustation Vins doux naturels Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne
Tarif : – – 30 EUR
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Les vins doux naturels en question.
Nous découvrirons ces vins aux accents du Sud, leurs modes de vinification, leurs terroirs, leurs goûts !!! Au programme, Banyuls, Maury, Rivesaltes, Porto, etc…
A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65
