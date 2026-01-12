Chai Bordin Atelier dégustation Vins doux naturels Chai Bordin Périgueux

Chai Bordin Atelier dégustation Vins doux naturels

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux Dordogne

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Les vins doux naturels en question.

Nous découvrirons ces vins aux accents du Sud, leurs modes de vinification, leurs terroirs, leurs goûts !!! Au programme, Banyuls, Maury, Rivesaltes, Porto, etc…

A partir de 18 ans révolus L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Chai Bordin 8 Rue de la Sagesse Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 89 40 65

