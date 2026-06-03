Chaillot Expérience Chaillot x Pompidou Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Depuis 2025, le Centre Pompidou se métamorphose. Son bâtiment iconique situé dans le quartier parisien de Beaubourg ferme ses portes pour une rénovation qui lui permettra de renouer, dès 2030, avec son utopie originelle et de se projeter dans le futur. Le Centre Pompidou se saisit de cette période pour faire voyager sa collection et partager la richesse de sa programmation pluridisciplinaire. En 2027, c’est un Centre Pompidou en Constellation qui célèbre son 50e anniversaire ! Chaillot, palais de l’Art déco et de la Danse participera à cette fête le temps d’un week-end. C’est tout l’esprit du Centre Pompidou qui s’incarne dans cette programmation hybride qui convoque tous les arts. Pendant ce Chaillot Expérience, le théâtre devient un terrain de jeu et de rencontres : performances qui surgissent, ateliers où l’on expérimente, moments festifs et musicaux. Une myriade de propositions artistiques pour faire dialoguer les gestes et les formes, et révéler, en mouvement, les liens subtils entre la danse et les arts plastiques contemporains.

« L’équité comme boussole. L’autodidaxie comme méthode. Le collectif comme horizon. » — Saïdo Lehlouh, Chorégraphe et co-directeur du collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne

Les 50 ans du Centre Pompidou se célèbrent à Chaillot !

Du vendredi 19 mars 2027 au samedi 20 mars 2027 :

payant

De 8 à 12 euros.

Le Billet Chaillot Expérience vous donne accès à toutes les activités de la journée de votre choix (excepté les spectacles en salle)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-19T01:00:00+01:00

fin : 2027-03-21T00:59:59+01:00

Date(s) :

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/chaillot-experience-chaillot-x-pompidou +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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