Chaillot Expérience Pop Mode Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Performances, concerts, DJ sets, ateliers participatifs, rencontres et expérimentations rythment cette édition festive. Artistes, créateurs, danseurs et musiciens investissent les espaces de Chaillot pour faire résonner l’énergie pop sous toutes ses formes dans ses liens avec la mode et la danse. Une immersion collective où l’on célèbre l’audace, l’allure et la puissance du geste. Venez partager, explorer, expérimenter et faire partie du mouvement.

Chaillot Expérience célèbre la culture pop et la mode. Entre podium et plateau, clips et performances live, le théâtre se transforme en catwalk où les styles et les arts se croisent et s’inventent. La danse dialogue avec les silhouettes, les matières, les images et les sons pour révéler une création en mouvement, libre et plurielle.

Du vendredi 23 avril 2027 au samedi 24 avril 2027 :

payant

De 8 à 12 euros.

Le Billet Chaillot Expérience vous donne accès à toutes les activités de la journée de votre choix (excepté les spectacles en salle).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-23T02:00:00+02:00

fin : 2027-04-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/chaillot-experience-pop-mode +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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