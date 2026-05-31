Chaillot invite Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

En collaborant avec des partenaires variés, Chaillot soutient la jeune création et encourage le dialogue entre artistes émergents et confirmés. Cette initiative reflète la volonté du théâtre d’être un espace de partage et d’hospitalité, ou les expressions artistiques les plus diverses peuvent s’épanouir. À travers ces invitations, Chaillot tisse des liens entre les arts et les publics, renouvelant sans cesse son rôle de passerelle culturelle.

Programmation en cours

Plus d’informations sur notre site internet : Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Chaillot Invite | Théâtre de chaillot

Après le succès des éditions précédents, Chaillot réitère son invitation à la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) est en fait un rendez-vous annuel pour célébrer la danse sous toutes ses formes, avec celles et ceux qui la vivent au quotidien : les amateurs passionnés. Soirée conviviale et généreuse, où se croisent création, transmission et plaisir du geste.

Le mardi 02 février 2027

de 18h30 à 22h00

gratuit sous condition

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-02T19:30:00+01:00

fin : 2027-02-02T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-02T18:30:00+02:00_2027-02-02T22:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

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