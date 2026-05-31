Chaillot invite POUSH Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Les soirées « Chaillot Invite » sont conçues comme des carte blanches, portées par un réseau de partenaires, média et institutions culturelles.

Avec « Chaillot Invite » et ses collaborations riches et plurielles, Chaillot renforce son soutien à la jeune création tout en poursuivant son engagement pour un théâtre des diversités et de l’hospitalité, où de nombreux horizons et pratiques artistiques se rencontrent et se rapprochent.

Programmation en cours

Plus d’informations sur notre site internet : POUSH Chaillot invite | Théâtre de chaillot

À l’occasion de la semaine Art Basel, Chaillot invite POUSH, lieu emblématique de création artistique contemporaine, pour une proposition performative et festive où dialoguent arts vivants et arts visuels. L’esprit d’expérimentation et liberté resteront les maîtres-mots de cette soirée exceptionnelle.

Le mardi 20 octobre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-20T21:30:00+02:00

fin : 2026-10-20T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-20T18:30:00+02:00_2026-10-20T20:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/poush-chaillot-invite +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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