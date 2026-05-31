Chaillot Rencontre Hommage à André Malraux Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Chaillot Rencontre Hommage à André Malraux Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris jeudi 5 novembre 2026.
Ce Chaillot Rencontre analysera l’héritage de la danse comme un art en résonance aux enjeux du monde d’aujourd’hui.
Programmation en cours
Durée : 1h30
En partenariat avec Philosophie Magazine
Ce temps de dialogue et de réflexion est consacré à André Malraux, figure majeure de la pensée culturelle, qui continue de nourrir les imaginaires artistiques contemporains et les consciences politiques.
Le jeudi 05 novembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit sous condition
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-05T19:30:00+01:00
fin : 2026-11-05T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-05T18:30:00+02:00_2026-11-05T20:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/hommage-andre-malraux-chaillot-rencontre +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
Afficher la carte du lieu Chaillot – Théâtre national de la Danse et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Églises Tour 2026 Église intermédiaire du 10km et départ du 5km Paris 31 mai 2026
- Activité souplesse et écriture – Entre ciel et pierre, Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026
- Le Tour de Paris : l’urban trail autour de la capitale Parc de la Villette Paris 31 mai 2026
- Vide Grenier des Grands Moulins 31 mai 2026
- D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026