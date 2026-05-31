Chaillot Rencontre Hommage à André Malraux Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Ce Chaillot Rencontre analysera l’héritage de la danse comme un art en résonance aux enjeux du monde d’aujourd’hui.

Programmation en cours

Durée : 1h30

En partenariat avec Philosophie Magazine

Ce temps de dialogue et de réflexion est consacré à André Malraux, figure majeure de la pensée culturelle, qui continue de nourrir les imaginaires artistiques contemporains et les consciences politiques.

Le jeudi 05 novembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-05T19:30:00+01:00

fin : 2026-11-05T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-05T18:30:00+02:00_2026-11-05T20:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/hommage-andre-malraux-chaillot-rencontre +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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