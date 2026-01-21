Challenge Carpe féminin Plan d’eau des Ozières Yzeure

Challenge Carpe féminin

Plan d’eau des Ozières Les Ozières Yzeure Allier

Tarif : 250 – 250 – 250 EUR

pour les 3 dates

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

2026-09-25

Participez au Challenge Carpe Féminin aux plans d’eau des Ozières à Yzeure ! Un événement sportif et convivial dédié aux pêcheuses. Carte de pêche obligatoire. 10 équipes maximum, en binôme ou en solo.

Plan d’eau des Ozières Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 89 70 00

English :

Take part in the Challenge Carpe Féminin at the Ozières lakes in Yzeure! A friendly sporting event dedicated to women anglers. Fishing card required. 10 teams maximum, in pairs or solo.

L’événement Challenge Carpe féminin Yzeure a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région