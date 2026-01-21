Challenge Carpe féminin Plan d’eau des Ozières Yzeure
Challenge Carpe féminin Plan d’eau des Ozières Yzeure vendredi 25 septembre 2026.
Challenge Carpe féminin
Plan d’eau des Ozières Les Ozières Yzeure Allier
Tarif : 250 – 250 – 250 EUR
pour les 3 dates
Date : 2026-09-25 to 2026-09-27
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-25
Participez au Challenge Carpe Féminin aux plans d’eau des Ozières à Yzeure ! Un événement sportif et convivial dédié aux pêcheuses. Carte de pêche obligatoire. 10 équipes maximum, en binôme ou en solo.
Plan d’eau des Ozières Les Ozières Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 89 70 00
English :
Take part in the Challenge Carpe Féminin at the Ozières lakes in Yzeure! A friendly sporting event dedicated to women anglers. Fishing card required. 10 teams maximum, in pairs or solo.
L’événement Challenge Carpe féminin Yzeure a été mis à jour le 2026-01-19 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région