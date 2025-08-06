Didascalie Yzeurespace Yzeure
Didascalie Yzeurespace Yzeure vendredi 22 mai 2026.
Didascalie
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
La compagnie La Clique ose et vous propose de devenir metteur en scène voire même auteur de comédie de boulevard. Point de départ, un décor et des comédiens.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com
English :
La Clique dares to offer you the chance to become the director or even the author of a boulevard comedy. The starting point is a set and actors.
