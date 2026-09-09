Challenge des Métiers 2026, Pôle Formation UIMM Sud, Istres

Informations pratiques

Challenge des Métiers 2026 20 et 21 novembre Pôle Formation UIMM Sud Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T09:00:00+01:00 – 2026-11-20T17:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T09:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00

Les 20 & 21 novembre 2026,

Cette année marque le lancement de cette compétition unique, et nous sommes fiers de mettre à l’honneur un savoir-faire essentiel : celui des soudeurs et soudeuses. Ce sera l’occasion de célébrer leur expertise et de découvrir la passion qui anime nos métiers techniques de notre entité chez Eiffage Énergie Systèmes.

Pôle Formation UIMM Sud 8 Chemin de Capeau, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cette année marque le lancement de cette compétition unique, et nous sommes fiers de mettre à l’honneur un savoir-faire essentiel : celui des soudeurs et soudeuses. soudure industrie

Eiffage Énergie Systèmes – CIS