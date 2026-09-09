Portes ouvertes de l’école de musique Mélod’Istres Mélod’Istres Istres
dimanche 13 septembre 2026 · Mélod'Istres · Istres
Informations pratiques
Istres
Portes ouvertes de l’école de musique Mélod’Istres
Dimanche 13 septembre 2026 de 9h30 à 16h30. Mélod’Istres 18 rue des Cordonniers Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Melod’Istres c’est une école de musique associative Piano, guitare, chant, basse, batterie, éveil musical, chorale, classe orchestre
Des cours individuels et collectifs, pour adultes et enfants à partir de 5 ans pour l’éveil musical. Des événements tout au long de l’année où les élèves partagent la musique avec familles et amis.
Rendez-vous dimanche 13 septembre aux portes ouvertes de l’école de 9H30 à 16H30 pour les inscriptions 18 rue des cordonniers ZI le Tubé à Istres ⚠️ Attention les places sont limitées. .
Mélod’Istres 18 rue des Cordonniers Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 77 38 96 melodistres@gmail.com
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English :
Melod’Istres is a community-based music school offering classes in piano, guitar, singing, bass, drums, early music education, choir, and orchestra.
L’événement Portes ouvertes de l’école de musique Mélod’Istres Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres
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