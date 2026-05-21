Challenge des Pros Golf de Montgenèvre Montgenèvre
Challenge des Pros Golf de Montgenèvre Montgenèvre samedi 1 août 2026.
Montgenèvre
Challenge des Pros
Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre Hautes-Alpes
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Compétions sur le parcours 9 trous National Montgenèvre + 9 trous compact
⛳ Compétition Formule surprise animée par nos pros Sam et Chloé
Un buffet sera prévu à la fin de la compétition lors de la remise des prix au Club House.
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Golf de Montgenèvre 248 Route de France Montgenèvre 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 21 94 23 golf@montgenevre.com
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English :
Competitions on the Montgenèvre National 9-hole course + 9 compact holes
? Surprise formula competition hosted by our pros Sam and Chloé
A buffet will be provided at the end of the competition during the prize-giving ceremony at the Club House.
L’événement Challenge des Pros Montgenèvre a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Montgenèvre
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