Challenge François Premier Cognac
Challenge François Premier Cognac dimanche 7 juin 2026.
Cognac
Challenge François Premier
allée Basse du Parc Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Epreuve de nage avec palmes inscrite au calendrier national de la FFESSM avec ou sans appui
.
allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine acers.challengefrancois1er@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fins swimming event on the FFESSM national calendar with or without support
L’événement Challenge François Premier Cognac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac
À voir aussi à Cognac (Charente)
- Exposition | Rose Outremer Hôtel de Ville Cognac 11 mai 2026
- Université Inter-âges COGNAC La Salamandre | Centre de Congrès Cognac 11 mai 2026
- Hi-Fu-Mi | Hip Hop Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac 20 mai 2026
- Odyssée Bohème | Chant X Cognac 22 mai 2026
- Nuit européenne des musées 100 œuvres qui racontent le travail La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac 23 mai 2026