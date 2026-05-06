Cognac

Challenge François Premier

allée Basse du Parc Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Epreuve de nage avec palmes inscrite au calendrier national de la FFESSM avec ou sans appui

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allée Basse du Parc Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine acers.challengefrancois1er@gmail.com

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English :

Fins swimming event on the FFESSM national calendar with or without support

L’événement Challenge François Premier Cognac a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Cognac