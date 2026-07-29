Challenge Gérard Bordes Concours de Pétanque Boulodrome Saugues

Informations pratiques

Saugues

Challenge Gérard Bordes Concours de Pétanque

Boulodrome Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

La triplette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

1er Challenge Gérard Bordes, concours organisé par la Pétanque Saugaine. En triplette.

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Boulodrome Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 12 27 86

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English :

1st Gérard Bordes Challenge, a tournament organized by Pétanque Saugaine. Triplet competition.

L’événement Challenge Gérard Bordes Concours de Pétanque Saugues a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier