Challenge Gérard Bordes Concours de Pétanque Boulodrome Saugues
dimanche 2 août 2026 · Boulodrome · Saugues
Informations pratiques
Saugues
Challenge Gérard Bordes Concours de Pétanque
Boulodrome Avenue du Gévaudan Saugues Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
La triplette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
1er Challenge Gérard Bordes, concours organisé par la Pétanque Saugaine. En triplette.
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Boulodrome Avenue du Gévaudan Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 12 27 86
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English :
1st Gérard Bordes Challenge, a tournament organized by Pétanque Saugaine. Triplet competition.
L’événement Challenge Gérard Bordes Concours de Pétanque Saugues a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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