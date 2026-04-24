Challenge inter entreprises de rame traditionnelle Ferrières Martigues

Martigues

Challenge inter entreprises de rame traditionnelle

Samedi 27 juin 2026 de 16h à 22h.

Annulé ou fermé. Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre de la fête de la Saint Pierre, l’association les Rameurs Vénitiens organise ce challenge avec la participation du grand public, environ une quinzaine sur 2 catégories (Homme et Mixte 3 filles mini).

Des entrainements sont prévus, trois semaines avant la manifestation, afin de maitriser au mieux le geste technique et la synchronisation des mouvements.

Cet évènement n’est pas proposé uniquement aux entreprises, mais des équipages Famille , Amis ou autres peuvent être formés.

Cette compétition se déroulera dans une ambiance chaleureuse et amicale et se clôturera par un repas dansant.



La rame traditionnelle se pratique sur des embarcations de 7m30 avec 6 rameurs et un barreur.

La barque rappelle les anciens pointus de pêche, mais ici la coque est en plastique, les bancs, les bordées et les rames sont en bois. .

Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 36 93 42 83 rameursvenitiens@hotmail.fr

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English :

As part of the Saint Peter’s Day celebrations, the Venetian Rowers Association is organizing this challenge with the participation of the general public, about fifteen people in 2 categories (Men and Mixed 3 girls minimum).

L’événement Challenge inter entreprises de rame traditionnelle Martigues a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Martigues