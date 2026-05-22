La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Parking Hôtel de ville stade Martigues
La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Parking Hôtel de ville stade Martigues mardi 23 juin 2026.
Martigues
La Ronde Vénitienne, critérium cycliste
Mardi 23 juin 2026 de 18h30 à 22h30. Parking Hôtel de ville stade Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23 22:30:00
Date(s) :
2026-06-23
Qualifiée par l’organisateur du Martigues Sport Cyclisme de plus beau critérium de la région , la ronde vénitienne rassemblera une nouvelle fois plus de 100 cyclistes.
– 18h30 Ecoles de cyclisme.
19h30 Pass Cyclisme.
20h30 Catégorie Elite.
Circuit fermé de 1,3 km avenue Louis Sammut, rue Paul Doumer, chemin de Paradis et avenue du commandant l’Herminier. .
Parking Hôtel de ville stade Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 98 64 14 h.zaykov@free.fr
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English :
Qualified by the organizer of Martigues Sport Cyclisme as the most beautiful criterium in the region , the Venetian round will once again bring together more than 100 cyclists.
L’événement La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Martigues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Martigues
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