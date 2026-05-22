Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Parking Hôtel de ville stade Martigues

La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Parking Hôtel de ville stade Martigues mardi 23 juin 2026.

Lieu : Parking Hôtel de ville stade

Adresse : Avenue Louis Sammut

Ville : 13500 Martigues

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Martigues

La Ronde Vénitienne, critérium cycliste

Mardi 23 juin 2026 de 18h30 à 22h30. Parking Hôtel de ville stade Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23 22:30:00

Date(s) :
2026-06-23

Qualifiée par l’organisateur du Martigues Sport Cyclisme de plus beau critérium de la région , la ronde vénitienne rassemblera une nouvelle fois plus de 100 cyclistes.
– 18h30 Ecoles de cyclisme.
19h30 Pass Cyclisme.
20h30 Catégorie Elite.

Circuit fermé de 1,3 km avenue Louis Sammut, rue Paul Doumer, chemin de Paradis et avenue du commandant l’Herminier.   .

Parking Hôtel de ville stade Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 98 64 14  h.zaykov@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Qualified by the organizer of Martigues Sport Cyclisme as the most beautiful criterium in the region , the Venetian round will once again bring together more than 100 cyclists.

L’événement La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Martigues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Martigues

À voir aussi à Martigues (Bouches-du-Rhône)