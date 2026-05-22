La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Parking Hôtel de ville stade Martigues

Martigues

La Ronde Vénitienne, critérium cycliste

Mardi 23 juin 2026 de 18h30 à 22h30. Parking Hôtel de ville stade Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23 22:30:00

Date(s) :

2026-06-23

Qualifiée par l’organisateur du Martigues Sport Cyclisme de plus beau critérium de la région , la ronde vénitienne rassemblera une nouvelle fois plus de 100 cyclistes.

– 18h30 Ecoles de cyclisme.

19h30 Pass Cyclisme.

20h30 Catégorie Elite.



Circuit fermé de 1,3 km avenue Louis Sammut, rue Paul Doumer, chemin de Paradis et avenue du commandant l’Herminier. .

Parking Hôtel de ville stade Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 98 64 14 h.zaykov@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Qualified by the organizer of Martigues Sport Cyclisme as the most beautiful criterium in the region , the Venetian round will once again bring together more than 100 cyclists.

L’événement La Ronde Vénitienne, critérium cycliste Martigues a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de Martigues