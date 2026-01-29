Spectacle chorégraphique Chapelle de l’Annonciade Martigues

Spectacle chorégraphique

Samedi 20 juin 2026 à partir de 14h et à partir de 15h. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

2026-06-20

Un spectacle de danse proposé par les élèves du site Pablo Picasso de Martigues au sein de la Chapelle de l’Annonciade.

Proposé par le Site Picasso, avec les élèves du conservatoire de danse Ballet Junior et CHAD d’Angélina Venel Juan, ateliers chorégraphiques de Laetitia d’Anna, Cécile David et Nathalie Moisset. .

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 07 32 41 picasso@ville-martigues.fr

English :

A dance performance presented by students from the Pablo Picasso site in Martigues at the Chapelle de l’Annonciade.

