Challenge Jean Guillard Marignane
dimanche 20 septembre 2026 · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Challenge Jean Guillard
Dimanche 20 septembre 2026.
De 8h à 12h. Au départ de la rue Robert Schumann Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’association La Roue d’Or de Marignane et la Ville organisent la 6ème édition du challenge Jean Guillard.
Deux courses cyclistes (hommes et femmes) en FSGT de la catégorie 6 à 1.
Il y aura plusieurs classements.
Venez nombreux encourager les sportifs !
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Au départ de la rue Robert Schumann Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 09 94 12 pascal.voyeux@interieur.gouv.fr
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English :
The La Roue d’Or association in Marignane and the City are organizing the 6th edition of the Jean Guillard Challenge.
Two cycling races (men’s and women’s) in the FSGT Category 6–1.
There will be several classifications.
Come out in large numbers to cheer on the athletes!
L’événement Challenge Jean Guillard Marignane a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de Marignane
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