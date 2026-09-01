Informations pratiques

Marignane

Challenge Jean Guillard

Dimanche 20 septembre 2026.

De 8h à 12h. Au départ de la rue Robert Schumann Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’association La Roue d’Or de Marignane et la Ville organisent la 6ème édition du challenge Jean Guillard.

Deux courses cyclistes (hommes et femmes) en FSGT de la catégorie 6 à 1.

Il y aura plusieurs classements.

Venez nombreux encourager les sportifs !

.

Au départ de la rue Robert Schumann Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 09 94 12 pascal.voyeux@interieur.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The La Roue d’Or association in Marignane and the City are organizing the 6th edition of the Jean Guillard Challenge.

Two cycling races (men’s and women’s) in the FSGT Category 6–1.

There will be several classifications.

Come out in large numbers to cheer on the athletes!

L’événement Challenge Jean Guillard Marignane a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de Marignane