Challenge mini-golf Village Vacances de Bretou Eymet

Informations pratiques

Eymet

Challenge mini-golf

Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Le mini-golf est un jeu accessible à toutes et tous, idéal pour profiter d’une activité en famille ou entre amis. C’est un jeu ouvert à tous les âges, intergénérationnel, qui va captiver les novices comme les habitués.

Pas de stress, pas de grosse fatigue, juste le plaisir de suivre un parcours parsemé de trous faciles, modérés et parfois difficiles. C’est une activité de détente pour les petits comme les grands. Enfants comme adultes se feront une joie de pousser la balle à chaque étape du parcours.

Une restauration le midi, une buvette toute la journée, des zones de pause et repos ombragées vous attendent.

Pour patienter entre les parcours, des jeux en bois et un Mandala vous seront proposés.

Inscriptions mini-golf de 8h30 à 9h.

Restauration du midi sur réservation. .

Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 64 31 levestiaireeymet@gmail.com

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English : Challenge mini-golf

L’événement Challenge mini-golf Eymet a été mis à jour le 2026-07-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides