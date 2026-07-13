Challenge mini-golf Village Vacances de Bretou Eymet
mardi 25 août 2026 · Village Vacances de Bretou · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Challenge mini-golf
Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Le mini-golf est un jeu accessible à toutes et tous, idéal pour profiter d’une activité en famille ou entre amis. C’est un jeu ouvert à tous les âges, intergénérationnel, qui va captiver les novices comme les habitués.
Pas de stress, pas de grosse fatigue, juste le plaisir de suivre un parcours parsemé de trous faciles, modérés et parfois difficiles. C’est une activité de détente pour les petits comme les grands. Enfants comme adultes se feront une joie de pousser la balle à chaque étape du parcours.
Une restauration le midi, une buvette toute la journée, des zones de pause et repos ombragées vous attendent.
Pour patienter entre les parcours, des jeux en bois et un Mandala vous seront proposés.
Inscriptions mini-golf de 8h30 à 9h.
Restauration du midi sur réservation. .
Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 20 64 31 levestiaireeymet@gmail.com
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English : Challenge mini-golf
L’événement Challenge mini-golf Eymet a été mis à jour le 2026-07-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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