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Challenges de pêche Istres

Challenges de pêche Istres dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Etang de l'Olivier

Ville : 13800 Istres

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif :

Istres

Challenges de pêche

Dimanche 7 juin 2026.
Challenge Paul Seguin.

Dimanche 27 septembre 2026.
Challenge de la ville d’Istres. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07 2026-09-27

Concours de pêche
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Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 23 55 

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English :

Fishing competition

L’événement Challenges de pêche Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres

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