Ride & run Chemin De la Pinède Istres
Ride & run Chemin De la Pinède Istres dimanche 7 juin 2026.
Ride & run
Dimanche 7 juin 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Challenge intermembre en équipe entre un cavalier et un coureur qui doivent faire le tour de la pinède.
Inscrivez-vous auprès des moniteurs ou du secrétariat pour prendre part à cette aventure sportive. .
Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Team challenge between a rider and a runner who have to go around the pine forest.
L’événement Ride & run Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres
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