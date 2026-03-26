Ride & run Chemin De la Pinède Istres

Ride & run

Dimanche 7 juin 2026. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Challenge intermembre en équipe entre un cavalier et un coureur qui doivent faire le tour de la pinède.

Inscrivez-vous auprès des moniteurs ou du secrétariat pour prendre part à cette aventure sportive. .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99

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English :

Team challenge between a rider and a runner who have to go around the pine forest.

L’événement Ride & run Istres a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme d’Istres