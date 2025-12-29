Châlons, à fond la caisse Châlons-en-Champagne
Châlons, à fond la caisse Châlons-en-Champagne samedi 25 avril 2026.
Coeur de ville Châlons-en-Champagne Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
10:00:00
17:30:00
2026-04-25
Tout public
Châlons, à fond la caisse.
A retrouver dans les rues du centre-ville une centaine de véhicules de collection autour d’un programme festif !
Défilés
Concerts
Démonstrations de modélisme ️
Concours d’élégance
Journée de la mobilité électrique. .
Coeur de ville Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
