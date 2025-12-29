Châlons, à fond la caisse

Coeur de ville Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Tout public

Châlons, à fond la caisse.

A retrouver dans les rues du centre-ville une centaine de véhicules de collection autour d’un programme festif !

Défilés

Concerts

Démonstrations de modélisme ️

Concours d’élégance

Journée de la mobilité électrique. .

Coeur de ville Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Châlons, à fond la caisse

L’événement Châlons, à fond la caisse Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne