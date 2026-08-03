CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE — SIR ANTONIO PAPPANO — ALEXANDRE KANTOROW HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 5 novembre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE — SIR ANTONIO PAPPANO — ALEXANDRE KANTOROW
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 22:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Le Chamber Orchestra of Europe et pour la première fois à Toulouse, son chef Antonio Pappano se produisent aux Grands Interprètes.
Un plateau de stars avec Alexandre Kantorow, l’un des pianistes incontournables d’aujourd’hui. Tous réunis pour une soirée au romantisme flamboyant ! .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Chamber Orchestra of Europe and its conductor, Antonio Pappano—making his debut in Toulouse—will perform at the Grands Interprètes festival.
L’événement CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE — SIR ANTONIO PAPPANO — ALEXANDRE KANTOROW Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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