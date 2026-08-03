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CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE — SIR ANTONIO PAPPANO — ALEXANDRE KANTOROW HALLE AUX GRAINS Toulouse

jeudi 5 novembre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
HALLE AUX GRAINS
Adresse
1 place Dupuy
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif de base plein tarif

Toulouse

CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE — SIR ANTONIO PAPPANO — ALEXANDRE KANTOROW

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :
2026-11-05

Le Chamber Orchestra of Europe et pour la première fois à Toulouse, son chef Antonio Pappano se produisent aux Grands Interprètes.
Un plateau de stars avec Alexandre Kantorow, l’un des pianistes incontournables d’aujourd’hui. Tous réunis pour une soirée au romantisme flamboyant !   .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The Chamber Orchestra of Europe and its conductor, Antonio Pappano—making his debut in Toulouse—will perform at the Grands Interprètes festival.

L’événement CHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE — SIR ANTONIO PAPPANO — ALEXANDRE KANTOROW Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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