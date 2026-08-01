Chambre Philarmonique de Cologne Rue de la Résistance Nyons
samedi 15 août 2026 · Rue de la Résistance · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Chambre Philarmonique de Cologne
Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Moins de 18 ans, étudiants.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert Chambre philarmonique à l’église Saint-vincent
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Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35
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English :
Philharmonic Chamber Orchestra Concert at Saint-Vincent Church
L’événement Chambre Philarmonique de Cologne Nyons a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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