Chambre Philarmonique de Cologne Rue de la Résistance Nyons

samedi 15 août 2026 · Rue de la Résistance · Nyons

Informations pratiques

Nyons

Chambre Philarmonique de Cologne

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Moins de 18 ans, étudiants.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert Chambre philarmonique à l’église Saint-vincent

.

Rue de la Résistance L’église Saint-Vincent de Nyons Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Philharmonic Chamber Orchestra Concert at Saint-Vincent Church

L’événement Chambre Philarmonique de Cologne Nyons a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale