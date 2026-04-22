Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix Vallée Classics Festival Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc samedi 1 août 2026.
Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix Vallée Classics Festival
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
€50 premiers rangs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Edgar Moreau, le violoncelliste français, né en 1994, est lauréat des concours Rostropovitch 2009, Tchaikovsky 2011 et des Young Concert Artist 2014.
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Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 83 70 contact@cvc-festival.com
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English :
Edgar Moreau, the celebrated French cellist, is a Prizewinner at the 2009 Rostropovich competition, 2011 Tchaikovsky Competition and winner of the 2014 Young Concert Artist Award. He made his debut with the Teatro Regio Orchestra in Turin, aged 11.
L’événement Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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