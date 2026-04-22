Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix Vallée Classics Festival

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

€50 premiers rangs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05 22:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau Axelle Fanyo, la soprano française avec le pianiste Kunal Lahiry: un récital piano-voix avec un répertoire de cabaret européen et américain (programme participatif)

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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 20 83 70 contact@cvc-festival.com

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English :

We are delighted to welcome back French soprano Axelle Fanyo together with Kunal Lahiry (pianist): hear one, choose one Axelle Fanyo invites the audience to curate the perfect programme of European cabaret and American song cycles

L’événement Chamonix Vallée Classics Festival Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc