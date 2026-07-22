Champ libre, Médiathèque de Jards sur Mer, Jard-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque de Jards sur Mer · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Champ libre Dimanche 20 septembre, 10h45 Médiathèque de Jards sur Mer Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade-contée tout public à partir de 6 ans.

Renseignements auprès de la médiathèque de Jard-sur-Mer : 02 51 90 18 07

Médiathèque de Jards sur Mer rue de l’océan 85520 jard sur mer Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire

Christel Delpeyroux