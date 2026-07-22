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Champ libre, Médiathèque de Jards sur Mer, Jard-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque de Jards sur Mer · Jard-sur-Mer

Champ libre, Médiathèque de Jards sur Mer, Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Jards sur Mer
Adresse
rue de l'océan 85520 jard sur mer
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée

Champ libre Dimanche 20 septembre, 10h45 Médiathèque de Jards sur Mer Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Balade-contée tout public à partir de 6 ans.
Renseignements auprès de la médiathèque de Jard-sur-Mer : 02 51 90 18 07

Médiathèque de Jards sur Mer rue de l’océan 85520 jard sur mer Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire
Christel Delpeyroux

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