Champagne Joseph Perrier Yellow Garden Party Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Champagne Joseph Perrier Yellow Garden Party

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Tout public

La maison Joseph Perrier annonce la 3ème édition des Yellow Garden Parties dans le cadre estival des jardins du Domaine 1825.

Pour cette nouvelle soirée, la couleur emblématique de la maison sera plus que jamais à l’honneur avec la Touch of Yellow , véritable fil jaune de l’événement.

Un détail jaune, une touche d’élégance, un clin d’œil à l’univers Joseph Perrier. Les invités sont conviés à jouer le jeu en arborant leur plus beau détail jaune accessoire, chemise, robe ou toute autre note ensoleillée.

Et parce que chaque Touch of Yellow mérite d’être célébrée, les participants arborant un détail jaune bénéficieront de -10% au Bar à Champagne tout au long de la soirée.

À la tombée du jour, Chardonnay Club prendra les commandes de la soirée avec un DJ set aux sonorités house, imaginé pour accompagner l’atmosphère festive et élégante des Yellow Garden Parties.

Côté gastronomie, la maison mettra à l’honneur le savoir-faire local de Braz’N Co, traiteur installé sur le territoire de Châlons-en-Champagne. Autour du brasero, plusieurs propositions gourmandes seront préparées et proposées à la vente sur place.

Des mets à savourer accompagnés des cuvées de Champagne Joseph Perrier, servies au verre, à la bouteille, au magnum et jusqu’au jéroboam, pour célébrer pleinement cette soirée d’été.

Réservations indispensables pour garantir une place assise. .

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 68 29 51

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English : Champagne Joseph Perrier Yellow Garden Party

L’événement Champagne Joseph Perrier Yellow Garden Party Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Epernay en Champagne