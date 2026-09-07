Champignons, dessus / dessous, Médiathèque René Garnier, Retournac

Informations pratiques

Champignons, dessus / dessous Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque René Garnier Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

C’est parti pour une nouvelle édition de Lire en Fête ! Cette année, les médiathèques du territoire vous invitent à explorer un thème étonnant :

Champignons, dessus / dessous

Pour lancer le festival à Retournac, venez participer à un atelier de création manuelle autour des champignons.

✂️ Créons ensemble un décor pour la médiathèque ! Fabriquez des champignons, petits ou grands, pour composer une installation collective.

Médiathèque René Garnier 14 AVENUE DE LA GARE 43130 Retournac Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471594446 http://www.ville-retournac.fr/

Biblis en folie 2026

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