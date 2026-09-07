Champignons, dessus / dessous, Médiathèque René Garnier, Retournac
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque René Garnier · Retournac
Informations pratiques
Champignons, dessus / dessous Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque René Garnier Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
C’est parti pour une nouvelle édition de Lire en Fête ! Cette année, les médiathèques du territoire vous invitent à explorer un thème étonnant :
Champignons, dessus / dessous
Pour lancer le festival à Retournac, venez participer à un atelier de création manuelle autour des champignons.
✂️ Créons ensemble un décor pour la médiathèque ! Fabriquez des champignons, petits ou grands, pour composer une installation collective.
Médiathèque René Garnier 14 AVENUE DE LA GARE 43130 Retournac Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471594446 http://www.ville-retournac.fr/
Biblis en folie 2026
©retournac
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