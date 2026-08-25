Informations pratiques

Lamotte-Beuvron

Champignons en Sologne

Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 09:30:00

fin : 2026-10-31 12:30:00

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-22

Partez en balade à la rencontre des champignons, accompagnés d’un passionné de mycologie et d’une guide nature.

Initiation aux bases de l’identification des champignons découverte des principales espèces de la région, reconnaissance de quelques comestibles et des confusions possibles avec les toxiques. Préconisations sur les bons gestes de cueillette.

La sortie se terminera par une dégustation de champignons préparés sur place. 20 .

Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

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English :

L’événement Champignons en Sologne Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT41