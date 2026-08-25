Champignons en Sologne Lamotte-Beuvron
samedi 31 octobre 2026 · Lamotte-Beuvron
Informations pratiques
Lamotte-Beuvron
Champignons en Sologne
Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 09:30:00
fin : 2026-10-31 12:30:00
Date(s) :
2026-10-31 2026-11-22
Partez en balade à la rencontre des champignons, accompagnés d’un passionné de mycologie et d’une guide nature.
Initiation aux bases de l’identification des champignons découverte des principales espèces de la région, reconnaissance de quelques comestibles et des confusions possibles avec les toxiques. Préconisations sur les bons gestes de cueillette.
La sortie se terminera par une dégustation de champignons préparés sur place. 20 .
Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
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English :
L’événement Champignons en Sologne Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT41
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