Informations pratiques

Lamotte-Beuvron

Sur la piste des animaux empreintes et compagnie

Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

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Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Après la découverte d’un cabinet de curiosités, partez sur les traces des habitants de la forêt. La Sologne abrite une vie discrète mais intense empreintes de chevreuil, fouilles de sanglier, nids d’oiseaux, écorçages, poils et plumes, cavités de pics, mues de libellule, traces de renards…

Observez, explorez, enquêtez ! Et repartez avec votre propre moulage d’empreinte d’un animal sauvage.

Réservation au 06 71 87 76 42 ou soinscatherine@gmail.com 0 .

Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

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English :

L’événement Sur la piste des animaux empreintes et compagnie Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT41