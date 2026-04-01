Championnat de France cycliste du Clergé Stade des Bayannins Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage

Championnat de France cycliste du Clergé

Stade des Bayannins 2 rue Eugène Delacroix Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-04-30

Organisée par l’Association du Clergé sportif en partenariat avec le VSRP, la 25ème édition du championnat passera cette année par Bourg-de-Péage et Romans.

80 cyclistes du clergé s’élanceront pour une course contre-la-montre et une course en ligne !

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Stade des Bayannins 2 rue Eugène Delacroix Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 29 76

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English :

Organized by the Association du Clergé Sportif in partnership with the VSRP, the 25th edition of the championship will this year pass through Bourg-de-Péage and Romans.

80 clergy cyclists will take part in a time trial and a road race!

L’événement Championnat de France cycliste du Clergé Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme