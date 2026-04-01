Championnat de France cycliste du Clergé Stade des Bayannins Bourg-de-Péage
Championnat de France cycliste du Clergé Stade des Bayannins Bourg-de-Péage jeudi 30 avril 2026.
Bourg-de-Péage
Championnat de France cycliste du Clergé
Stade des Bayannins 2 rue Eugène Delacroix Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-04-30
Organisée par l’Association du Clergé sportif en partenariat avec le VSRP, la 25ème édition du championnat passera cette année par Bourg-de-Péage et Romans.
80 cyclistes du clergé s’élanceront pour une course contre-la-montre et une course en ligne !
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Stade des Bayannins 2 rue Eugène Delacroix Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 29 76
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English :
Organized by the Association du Clergé Sportif in partnership with the VSRP, the 25th edition of the championship will this year pass through Bourg-de-Péage and Romans.
80 clergy cyclists will take part in a time trial and a road race!
L’événement Championnat de France cycliste du Clergé Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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