Championnat de France de canoë-kayak de descente Aime-la-Plagne mercredi 15 juillet 2026.

Aime-la-Plagne

Championnat de France de canoë-kayak de descente

Au bord de l’Isère Aime-la-Plagne Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-15

La vallée de La Plagne accueille le Championnat de France de Descente ! Venez vibrer au rythme des entraînements et des compétitions, et découvrir le village exposants au cœur de l’événement.

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Au bord de l’Isère Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 67 00 info.vallee@la-plagne.com

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English : Championnat de France de canoë-kayak de descente

La vallée de La Plagne accueille le Championnat de France de Descente ! Venez vibrer au rythme des entraînements et des compétitions, et découvrir le village exposants au cœur de l’événement.

L’événement Championnat de France de canoë-kayak de descente Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Grande Plagne