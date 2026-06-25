Championnat de France de canoë-kayak de descente Aime-la-Plagne
Championnat de France de canoë-kayak de descente Aime-la-Plagne mercredi 15 juillet 2026.
Aime-la-Plagne
Championnat de France de canoë-kayak de descente
Au bord de l’Isère Aime-la-Plagne Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-15
La vallée de La Plagne accueille le Championnat de France de Descente ! Venez vibrer au rythme des entraînements et des compétitions, et découvrir le village exposants au cœur de l’événement.
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Au bord de l’Isère Aime-la-Plagne 73210 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 67 00 info.vallee@la-plagne.com
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English : Championnat de France de canoë-kayak de descente
La vallée de La Plagne accueille le Championnat de France de Descente ! Venez vibrer au rythme des entraînements et des compétitions, et découvrir le village exposants au cœur de l’événement.
L’événement Championnat de France de canoë-kayak de descente Aime-la-Plagne a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Grande Plagne
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