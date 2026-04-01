Championnat de France de descente de Nage en Eau Vive Barcelonnette
Championnat de France de descente de Nage en Eau Vive Barcelonnette lundi 25 mai 2026.
Barcelonnette
Championnat de France de descente de Nage en Eau Vive
Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
C’est dans le Bachelard, près de Barcelonnette, qu’une soixantaine de compétiteurs se disputeront le titre de champion de France de descente.
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Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 81 04 71 info@barcelonnette.com
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English :
In the Bachelard, near Barcelonnette, some sixty competitors will battle it out for the title of French downhill champion.
L’événement Championnat de France de descente de Nage en Eau Vive Barcelonnette a été mis à jour le 2025-09-18 par Ubaye Tourisme
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