Barcelonnette

Championnat de France de descente de Nage en Eau Vive

Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

C’est dans le Bachelard, près de Barcelonnette, qu’une soixantaine de compétiteurs se disputeront le titre de champion de France de descente.

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Barcelonnette 04400 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 81 04 71 info@barcelonnette.com

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English :

In the Bachelard, near Barcelonnette, some sixty competitors will battle it out for the title of French downhill champion.

L’événement Championnat de France de descente de Nage en Eau Vive Barcelonnette a été mis à jour le 2025-09-18 par Ubaye Tourisme