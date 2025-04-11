Le tour du Lac de Serre-Ponçon Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence
Le tour du Lac de Serre-Ponçon 04400 Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Laissez-vous envoûter par les eaux turquoise du lac de Serre-Ponçon lors de cette balade incontournable. Profitez d’une vue imprenable sur le barrage, les rives et les villages qui bordent ce joyau des Alpes du Sud.
+33 4 92 81 04 71
English : Around lake Serre-Ponçon
A route that alternates between passes and small balcony roads around the lake. Serre-Ponçon, a true mirror of the surrounding mountains, offers an exceptional spectacle throughout this circuit.
Deutsch :
Lassen Sie sich bei diesem unumgänglichen Spaziergang vom türkisfarbenen Wasser des Serre-Ponçon-Sees verzaubern. Genießen Sie den atemberaubenden Blick auf den Stausee, die Ufer und die Dörfer, die dieses Juwel der Südalpen säumen.
Italiano :
Un percorso che alterna passi e piccole strade balconate intorno al lago. Serre-Ponçon, vero e proprio specchio delle montagne circostanti, offre uno spettacolo eccezionale lungo tutto il circuito.
Español :
Déjese hechizar por las aguas turquesas del lago de Serre-Ponçon durante este paseo ineludible. Disfrute de una vista impresionante de la presa, las orillas y los pueblos que bordean esta joya de los Alpes del Sur.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme