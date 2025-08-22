La cime de la Bonette Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

La cime de la Bonette

La cime de la Bonette 04400 Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Cime de la Bonette est un incontournable pour les amateurs de randonnée et de panorama à couper le souffle. Avec son altitude de plus de 2800 mètres, elle offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes et est accessible en voiture ou en moto.

English : The summit of the Bonette

The summit of the Bonette is an unmissable walk, a veritable ribbon of asphalt for tourists, set in a magnificent landscape. On the way up: discovery of former military barracks and huts.

Deutsch :

Die Cime de la Bonette ist ein Muss für alle, die gerne wandern und ein atemberaubendes Panorama genießen. Mit einer Höhe von über 2800 Metern bietet er einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Berge und ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem Motorrad erreichbar.

Italiano :

La cima della Bonette è una passeggiata imperdibile, un vero e proprio nastro d’asfalto per i turisti, immerso in un paesaggio magnifico. Durante la salita: scoperta di ex caserme e capanne militari.

Español :

La Cime de la Bonette es una visita obligada para excursionistas y amantes de las vistas impresionantes. Con sus más de 2.800 metros de altitud, ofrece una vista impresionante de las montañas circundantes y es accesible en coche o moto.

