Un tour en Italie Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence

Un tour en Italie

Un tour en Italie 04400 Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pourquoi ne pas profiter de la proximité avec l’Italie ? Empruntez le col de Larche pour une escapade italienne à Cuneo, charmante ville piémontaise. Cette route vous permet d’admirer le Parc du Mercantour, sa faune et sa flore, et les sommets alpins.

+33 4 92 81 04 71

English : A trip to Italy

If you want to escape without borders, this itinerary is for you. Pass the Larche pass, a mountain road par excellence, and enjoy the generous landscapes until Cuneo.

Deutsch :

Warum profitieren Sie nicht von der Nähe zu Italien? Nehmen Sie den Col de Larche für einen italienischen Ausflug nach Cuneo, einer charmanten Stadt im Piemont. Auf dieser Route können Sie den Parc du Mercantour mit seiner Tier- und Pflanzenwelt und den Alpengipfeln bewundern.

Italiano :

Se siete alla ricerca di una fuga senza confini, questo itinerario fa per voi: superate il passo di Larche, strada di montagna per eccellenza, e godetevi i paesaggi generosi fino a Cuneo.

Español :

¿Por qué no aprovechar la proximidad a Italia? Tome el puerto de Larche para hacer una escapada italiana a la encantadora ciudad piamontesa de Cuneo. Esta ruta permite admirar el Parque del Mercantour, su fauna y flora, y las cumbres alpinas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-01 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme