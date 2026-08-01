Championnat de France de Maquettes Radiocommandées 2026 Aérodrome de Montluçon-Domérat Domérat

Informations pratiques

Domérat

Championnat de France de Maquettes Radiocommandées 2026

Aérodrome de Montluçon-Domérat 35 Avenue Jules Védrine Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-27

La ville de Montluçon accueille le Championnat de France de Maquettes Radiocommandées, organisé sous l’égide de la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM).

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Aérodrome de Montluçon-Domérat 35 Avenue Jules Védrine Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The city of Montluçon is hosting the French Radio-Controlled Model Aircraft Championship, organized under the auspices of the French Aeromodeling Federation (FFAM).

L’événement Championnat de France de Maquettes Radiocommandées 2026 Domérat a été mis à jour le 2026-08-11 par Montluçon Tourisme