Championnat de France de Maquettes Radiocommandées 2026 Aérodrome de Montluçon-Domérat Domérat
jeudi 27 août 2026 · Aérodrome de Montluçon-Domérat · Domérat
Informations pratiques
Domérat
Championnat de France de Maquettes Radiocommandées 2026
Aérodrome de Montluçon-Domérat 35 Avenue Jules Védrine Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-27
La ville de Montluçon accueille le Championnat de France de Maquettes Radiocommandées, organisé sous l’égide de la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM).
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Aérodrome de Montluçon-Domérat 35 Avenue Jules Védrine Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The city of Montluçon is hosting the French Radio-Controlled Model Aircraft Championship, organized under the auspices of the French Aeromodeling Federation (FFAM).
L’événement Championnat de France de Maquettes Radiocommandées 2026 Domérat a été mis à jour le 2026-08-11 par Montluçon Tourisme
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